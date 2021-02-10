Финансовый рынок: Посредник OLB Group вводит расчет криптовалютой

OLB Group — это финтех-компания, предлагающая набор продуктовых решений для торговых услуг и вертикалей платежных посредников, включая облачную платформу многоканальной коммерции для малого и среднего бизнеса, обработку электронных платежей и услуги краудфандинга для эмитентов и брокеров / дилеров.

Компания заявила, что переход на прием платежей в криптовалюте поможет увеличить объем средств, доступных для каждого продавца, который делает выбор, поскольку эти формы платежей производятся мгновенно, обеспечивая малому бизнесу большую гибкость и маневренность.

Компания заявила, что все продавцы, использующие сервис шлюза OLB SecurePay или облачную платформу управления бизнесом OmniSoft, сразу же смогут принять эти альтернативные способы бесконтактной оплаты без каких-либо изменений оборудования.

Компания добавила, что ее системы не будут зависеть от кошельков, и после их интеграции со сторонним программным обеспечением клиенты смогут беспрепятственно платить с помощью MetaMask, Coinbase Wallet, Crypto.com и Trust Wallets.

OLB Group отметила, что SercurePay совместим с мобильной, планшетной и облачной инфраструктурой и будет интегрирован в текущую платежную экосистему продавцов, чтобы обеспечить прием платежей в криптовалюте.

Между тем компания призвала торговцев, заинтересованных во внедрении сервисов Omnicommerce или принятии криптовалюты в рамках своей существующей платежной инфраструктуры, создать учетную запись.

Согласно прогнозам Fortune Business Insights, глобальная платежная индустрия к 2027 году достигнет 8,94 трлн долларов, а по данным Statista, 66 млн пользователей криптовалютных кошельков.

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