Курс биткоина: Популярная криптовалюта достигла 48000 долларов

Токен вырос на 7,9% до 48 216 долларов, прежде чем скорректировать часть прибыли. По состоянию на 10:16 по мск он стоил 48000 долларов. Раскрытие информации Tesla в понедельник привело к резкому росту цен.

Компания заявила, что начнет принимать популярную криптовалюту в качестве формы оплаты своих электромобилей. Илон Маск, генеральный директор Tesla и самый богатый человек в мире, уже несколько недель комментирует цифровые монеты, повышая их цены.

"Один за другим корпорации будут добавлять биткоин в свои балансы", — сказал Виджай Айяр, глава Азиатско-Тихоокеанского региона по обмену криптовалют Luno в Сингапуре. "Представьте, что 100 компаний начнут вкладывать 1% в биткоин, что тогда будет со спросом и предложением?"

Фьючерсы на биткоины стремительно выросли: апрельские контракты превысили 50 000 долларов. Это говорит о том, что шорты бросают вызов и сигнализируют, что трейдеры не будут бороться с криптовалютным ростом. Более широкий индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index подскочил до рекордного уровня. Акции японских и южнокорейских криптовалют выросли, следуя за аналогами из США и Европы.

Рост биткоина сопровождается большими колебаниями, которые продолжают вызывать споры о его перспективах. Прогнозы на его возможную долгосрочную цену варьируются от 400 000 долларов и до нуля. Риски для криптовалют варьируются от ужесточения правил до опасений по поводу их использования в финансировании терроризма и преступности.

Сторонники ссылаются на поддержку таких людей, как Маск, и признаки интереса со стороны долгосрочных инвесторов как свидетельство устойчивого роста биткоинов. Они предусматривают роль токена как хеджирования рисков, таких как более быстрая инфляция, сродни золоту. Скептики видят в работе спекулянтов и отголоски бума 2017 года, которая сменилась крахом.

"Повальное увлечение криптовалютой полностью вызвано краткосрочным спекулятивным импульсом / манией", — написал в комментариях по электронной почте Джеффри Халли, старший аналитик рынка Oanda Asia Pacific Pte. "Несмотря на весь шум, который я слышу о том, как высоко может подняться биткоин, шум вокруг того, как он будет использоваться в повседневной жизни, оглушительно тих".

После инвестиций Tesla Майкл Новограц, основатель крипто-инвестиционной компании Galaxy Digital, сказал, что биткоин может достигнуть 100000 долларов к концу года. Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy Inc., объявил Биткоин "самым дефицитным активом" в мире.

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