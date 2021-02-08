Курс биткоина: Tesla инвестировала $1,5 млрд в популярную криптовалюту

«В начале текущего года мы перезапустили нашу инвестиционную программу, чтобы иметь больше гибкости для будущей диверсификации и увеличения прибыли на наши денежные средства, которые не требуются для поддержания адекватной операционной ликвидности.

В рамках программы, должным образом одобренной Комитетом по аудиту нашего Совета директоров, мы можем инвестировать часть таких денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золото в слитках, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

Поэтому мы инвестировали в биткоины 1,5 млрд долларов США. В соответствии с этой программой мы можем приобретать и хранить цифровые активы в краткосрочной или в долгосрочной перспективе.

Кроме этого в скором времени, мы намерены принимать биткоины в качестве формы оплаты за наши товары, в соответствии с законодательством", — сказал Тесла.

Это самая крупная покупка биткоинов публично торгуемой компанией, которая дополняет недавно развивающуюся тенденцию корпоративных казначейств диверсифицировать свои активы в биткоины.

Илон Маск, самый богатый человек на земле, изучал биткоин как минимум последние два года и беседовал с Майклом Сэйлором из Microstrategy.

Он даже заявил, что криптовалюта — это будущие деньги Земли, и теперь он поддержал это заявление, диверсифицируя резервы своей компании в биткоины.

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