Стоимость биткоина: В России ужесточат контроль за криптовалютами

В 2021 году стало возможно легально приобретать и продавать криптовалюты. Это стало возможным после подписанием президентом РФ закона о проведении сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). В то же время криптовалюты пока что не могут использоваться как платежное средство.

В настоящее время Госдумой изучается законопроект, по которому доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. ТАкие операции должны будут декларироваться на сумму от 600 тысяч рублей в год.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о преимуществах цифрового рубля перед криптовалютой. Так, криптовалюты не обладают важными свойствами денег, у них отсутствует эмитент, который мог бы гарантировать надежность их выпуска и дальнейшего обращения. В России планируют предусмотреть возможность приобретать на цифровые рубли цифровые финансовые активы.

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