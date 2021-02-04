Курс эфириума растет: Зафиксирован рост до 1700 долларов

Размер повышения, измеряемый ценой, эквивалентен увеличению примерно на 400 долларов с начала февраля.

Эта тенденция приносит пользу другим крупным альткоинам. Это может быть видно из общей капитализации altcoin сектора, который, за исключением Биткоин, имеет сейчас рыночную капитализацию более $ 440 млрд. Такой уровень не видели с начала января 2018 года, на пике пузыря ICO. Тогда самый высокий пик был установлен 8 января на уровне 551 миллиард долларов.

Четвертый день подряд отмечен рост, причем более 80% криптовалют находятся на положительной территории.

Среди громких имен, помимо Ethereum, который сегодня вырос почти на 10%, Polkadot (DOT) чувствует себя намного лучше: рост почти на 20% и цены близки к 22 долларам.

Ethereum выходит на неизведанную ранее территорию уже на протяжении 72 часов. В таких рыночных условиях полезно следить за бычьим трендом, определяя уровни поддержки. На сегодняшний день первый уровень, подлежащий мониторингу, - это зона 1400 долларов.

Сейчас цены отстают более чем на 15%, что дает большую маржу для краткосрочных операций.

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