Финансовый рынок: Binance тестирует новую платежную систему Binance Pay

Согласно странице биржи о новом продукте Binance Pay, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, позволяет пользователям совершать "бесконтактные, безграничные и безопасные" платежи в криптовалюте по всему миру.

"На разработку Binance Pay мы потратили много труда и усилий, так как считаем платежи одним из самых востребованных продуктов в мире цифровых валют", — заявил Чжао, основатель и гендиректор Binance.

Платформа Pay позволяет пользователям оплачивать и получать оплату в пяти криптовалютах — биткоинах, эфириуме, свайпах (SXP), BNB и BUSD, а также в одной фиатной валюте, евро.

Когда CoinDesk спросил Binance, намеревается ли она добавить больше вариантов оплаты, представитель сказал, что в ближайшее время будет выпущена дополнительная информация о платежной системе.

Пользователям необходимо будет пополнить свой кошелек Binance Pay (совместно с кошельком Binance Card), чтобы совершать платежи. При совершении платежа генерируются QR-коды, которые пользователь может сканировать, чтобы получить свои средства.

Согласно сообщению Чжао, платежи являются одним из "наиболее очевидных вариантов использования криптовалюты", но продавцы сталкиваются с трудностями из-за колебаний цен и низкого уровня внедрения.

По его словам, Binance Pay дает продавцам возможность принимать обеспеченные фиатом стейблкоины (пока что ограничены собственным токеном BUSD), поэтому на них не влияет волатильность цен.

Кроме того, "пользователи могут напрямую платить цифровой валютой. Это позволяет им полностью оставаться в криптовалюте", — добавил Чжао.

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