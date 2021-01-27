Финансовый рынок: Биткоин снижается в ожидании решения ФРС

Согласно данным CoinDesk 20, биткоин торгуется около 30800 долларов, что составляет 5% -ное падение за день. Европейские акции и фьючерсы, привязанные к S&P 500, демонстрируют снижение. Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара по отношению к основным валютам, колеблется около 90,40, что означает рост на 0,3%.

ФРС, как ожидается, оставит процентную ставку без изменений около нуля и программу выкупа облигаций на уровне $ 120 млрд / месяц.

Тем не менее, акции и биткойн упадут если председатель ФРС Джером Пауэлл намекнет на постепенное сворачивание программ стимулирования.

"Биткоин может столкнуться с давлением продавцов, если Пауэлл подаст сигнал о раннем сокращении", - сказал CoinDesk Дариус Сит, соучредитель и управляющий партнер сингапурской QCP Capital. Биткоин, который многие считают средством защиты от денежно-кредитной и фискальной неосторожности, после мартовского краха рынков в значительной степени противодействовал индексу доллара.

Некоторые инвесторы могут ожидать скорейшего выхода из режима стимулирования, учитывая, что рыночные показатели долгосрочных инфляционных ожиданий недавно превысили целевой показатель ФРС в 2%, в то время как США и мировая экономика сейчас восстанавливаются более быстрыми темпами.

Однако большинство наблюдателей, включая Sit из QCP Capital, не ожидают, что Пауэлл изменит ДКП. В августе ФРС ясно дала понять, что намерена в течение некоторого времени удерживать процентные ставки на низком уровне даже после того, как инфляция поднимется выше 2%.

По словам Йохая Элама из FXStreet, Пауэлл может косвенно сигнализировать о готовности покупать больше облигаций, призывая к увеличению бюджетных расходов, и в этом случае могут проявиться средства хеджирования инфляции, такие как биткойн и золото.

Президент Джо Байден настаивает на пакете стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, и, как отмечает Элам, правительству необходимо найти финансирование для этого дополнительного государственного долга.

Биткоин в настоящее время торгуется в диапазоне от 30 000 до 35 000 долларов, установленном за последние четыре дня, опустившись ниже 29 000 долларов в пятницу. Аналитики прогнозируют дальнейшую распродажу на признаках ослабления институционального спроса.

"Биткоин торгуется в условиях жесткой консолидации в течение последних шести дней, с несколькими неудачными попытками закрыть цену выше 32 500 долларов", - сказал CoinDesk Мэтью Дибб, главный операционный директор и соучредитель Stack Funds. "С точки зрения технического анализа, он постоянно делает более низкие максимумы. Краткосрочная динамика указывает на возможное снижение до 26 000 долларов".

Читайте также: Биткоину предсказывают рост до 100 тысяч долларов