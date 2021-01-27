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Финансовый рынок: Университеты США тайно вложились в биткоин
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Финансовый рынок: Университеты США тайно вложились в биткоин

Пока что неизвестно сколько именно средств каждый из университетов вложил в криптовалюту
​Некоторые американские университеты тайно вложились в биткоин посредством собственных фондов.

В данные фонды деньги поступали в качеств благотворительных пожертвований. На данные средства финансируется образовательная и исследовательская деятельность данных учебных заведений. Помимо этого, цифровые активы используются в качестве инвестиций. Так, например, фонд Гарвардского университета превышает сумму в 40 млрд долларов.

Пока что неизвестно сколько именно средств каждый из университетов вложил в криптовалюту. Биткоины приобретаются непосредственно на биржах уже более года.

В долгосрочной перспективе биткоину прогнозируют рост до 50 тысяч долларов. Данные прогнозы выдвигаются аналитиками криптобиржи Luno и  брокерской компании OSK. В ближайшие 10 лет популярность этой криптовалюты может лишь вырасти, а золото, наоборот, рискует утратить свои торговые позиции. За минувший год стоимость биткоина выросла в четыре раза.В то же время, в январе спад стоимости криптовалюты привел к тому, что снизилась капитализация практически всего крипторынка на сумму, которая превышает 100 млрд долларов США.

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среда 27.01.2021 | 13:38
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