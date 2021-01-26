Финансовый рынок: Цена биткоина продолжает расти

Аналитики полагают, что в ближайшие 3-10 лет популярность биткоина может существенно вырасти. В то же время золото, напротив, рискует потерять интерес со стороны инвесторов. За минувший год биткоин вырос в цене в четыре раза и уже в началу января 2021 года смог пробить отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты скорректировалась и потеряла примерно 10 тысяч долларов. Сейчас биткоин стоит 31,4 тысячи долларов за одну монету.

Рост популярности биткоина в конце 2020 года многие аналитики объясняют по-разному. Одни считают, что такая популярность объясняется спекулятивными сделками. Другие считают, что такое положение вещей связано с интересом долгосрочных инвесторов.Ожидается, что в долгосрочной перспективе стоить биткоина будет расти, поскольку многие компании, которые занимаются доверительным капиталом, выделяют от 0,5 до 1% для инвестиций в криптовалюту.

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