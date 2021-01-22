Курс биткоина: Сможет ли популярная криптовалюта стать безопасным активом

Эксперты проанализировали данные и не воодушевлены. Биткоин упал вместе со многими другими финансовыми активами. Это не сулит ничего хорошего популярной криптовалюте как активу-убежищу, по крайней мере, для инвесторов S&P 500. Конечно, это не подрывает инвестиционную привлекательность биткоина, но означает, что инвесторам не обязательно ожидать, что он укрепит портфель во время рыночного стресса. Однако есть также основания полагать, что падение рынка в 2020 году имело некоторые уникальные аспекты.

Падение рынка в марте 2020 года было в некотором роде относительно уникальным. Корреляция между активами была очень высокой в ​течение нескольких недель. Сейчас активы движутся вместе по медвежьей динамике, но ценовое направление, которое мы видели в марте 2020 года, было экстремальным. Например, золото обычно считается активом-убежищем, но на рынке, связанном с Covid-19, оно тоже снизилось. Итак, если в то время золото не служило убежищем, следовало ли нам ожидать этого от биткоина?

Одна из причин, по которой мы не можем ожидать, что биткоин будет работать как актив-убежище, заключается в том, что он используется для спекуляций. Если это так, то неудивительно, что спекулянты будут продавать его в периоды рыночного стресса. С другой стороны, если бы он принадлежал долгосрочным инвесторам, то цены могли бы быть более стабильными, когда рынок находится под давлением.

Анализ показывает, что по крайней мере в 2019 году биткоин в основном использовался для спекулятивных целей. Согласно этому исследованию, биткоин в своем большинстве принадлежит частым трейдерам, у которых в целом рискованные портфели. Таким образом, биткоин вряд ли станет активом-убежищем, учитывая его базу инвесторов.

Одна из ключевых проблем с ведущей криптовалютой заключается в том, что, возможно, еще слишком рано давать реальную оценку характеристик его портфеля. Даже с давно существующими активами, которые могут по-разному работать в разных рыночных условиях, инвесторам приходится просматривать несколько рыночных циклов, чтобы сформировать объективное мнение.

С биткоином мы не можем этого сделать, так как он существует не так давно. Тем не менее, анализ торговых моделей до 2020 года действительно показал высокую волатильность и его корреляцию на падающих рынках.

По мере того, как биткоин развивается с течением времени, его база инвесторов и характеристики портфеля также могут меняться.

Хотя Биткойн может со временем стать заменителем золота, на данный момент он определенно не торгуется как актив-убежище.

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