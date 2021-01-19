Финансовый рынок: Стоимость Ethereum выросла до рекордного значения

​Криптовалюта Ethereum, которую многие считают главным конкурентом биткоина, выросла в стоимости до рекордных значений.

В настоящее время стоимость одной монеты Ethereum составлет 1407,3 доллара США. Показатель роста, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, составил почти 173 доллара или 14%.

На своем ценовом пике криптовалюта достигала отметки в 1440 долларов. Таким образом, цене удалось преодолеть свой исторический максимум, который был установлен еще в январе 2018 года на отметке в 1428 долларов. Помимо этого, объем сделок данной криптовалюты превысил такой же показатель биткоина, не учитывая операции на децентрализованных биржевых площадках.Стоит отметить, что с конца минувшего года для биткоина также настал его период роста.

Стоимость криптовалюты показала резкий скачок. За последние несколько недель цена биткоина смогла установить несколько исторических рекордов и сейчас составляет 37232,9 доллара США за одну монету.

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