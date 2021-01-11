Курс биткоина - Bank of America считает биткоин пузырем

Аналитик полагает, что биткоин является худшим из всех финансовых пузырей. С начала осени курс криптовалюты вырос на 250% и сейчас составляет 35,4 тысячи долларов за одну монету.
Харнетт провел сравнение цены биткоина с другими рыночными пузырями. К примеру, если вспомнить события на рынке золота в 70-х годах. Тогда золото выросло в цене на целых 400%. Также были упомянуты пузыри на японском фондовом рынке, а также на ипотечном рынке США, который стал причиной финансового кризиса 2008 года. По словам эксперта, обвалу предшествовал обвал на сотни процентов.В начале 2021 года глава Rosenberg Research предупредил, что сейчас на рынке биткоина сформировался самый большой пузырь, однако обвала не произойдет, пока цена криптовалют основана на низких процентных ставках.
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