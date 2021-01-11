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Курс биткоина - Bank of America считает биткоин пузырем
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Курс биткоина - Bank of America считает биткоин пузырем

Аналитик полагает, что биткоин является худшим из всех финансовых пузырей
​Как заявляет главный инвестстратег Bank of America М. Хартнетт, стоимость биткоина растет из-за спекулятивной мании. В то же время он отметил, что ценовой рост в сотни процентов предшествовал большому количеству кризисов, которые состоялись за последние несколько лет.

Аналитик полагает, что биткоин является худшим из всех финансовых пузырей. С начала осени курс криптовалюты вырос на 250% и сейчас составляет 35,4 тысячи долларов за одну монету.

Харнетт провел сравнение цены биткоина с другими рыночными пузырями. К примеру, если вспомнить события на рынке золота в 70-х годах. Тогда золото выросло в цене на целых 400%. Также были упомянуты пузыри на японском фондовом рынке, а также на ипотечном рынке США, который стал причиной финансового кризиса 2008 года. По словам эксперта, обвалу предшествовал обвал на сотни процентов.

В начале 2021 года глава Rosenberg Research предупредил, что сейчас на рынке биткоина сформировался самый большой пузырь, однако обвала не произойдет, пока цена криптовалют основана на низких процентных ставках.

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понедельник 11.01.2021 | 21:38
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