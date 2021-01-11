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Курс биткоина - Рынок криптовалют за сутки потерял $200 млрд
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Курс биткоина - Рынок криптовалют за сутки потерял $200 млрд

Массовое ралли рынка криптовалют в значительной степени вызвано опасениями по поводу инфляции и институциональным принятием
​В понедельник, после более чем 100% всплеска за последний месяц, рынок криптовалюты сильно обвалился, поскольку регуляторы и другие эксперты бьют тревогу по поводу стремительного роста биткоинов, но не все убеждены, что медвежий настрой оправдан.

По данным компании CoinMarketCap, стоимость рынка криптовалют упала примерно до 900 миллиардов долларов с максимума в 1,1 триллиона долларов рано утром в воскресенье.

Крупнейшая в мире криптовалюта, биткоин, во многом повлияла на падение, упав на 17% за последние 24 часа, что привело к снижению рыночной стоимости около 125 миллиардов долларов.

Другие токены также падают: эфир, XRP и litecoin упали на 21%, 16% и 25% соответственно.

"Как и в случае со всеми спекулятивными инвестициями с высоким риском, финансовые игроки должны убедиться, что они понимают, во что они инвестируют", - заявило в понедельник Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, которое регулирует финансовые операции в стране, также сделав резкое предупреждение: "Если игроки вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги".

Падение цен началось в воскресенье после того, как сообщение британской Sunday Times пролило свет на правоприменительные меры, которые банки, в том числе HSBC, принимают, чтобы запретить переводы с криптовалютных бирж в стране.

Давний сторонник биткоинов Тим Дрейпер выступил против этих мер, написав в твиттере рано утром в понедельник, что "банки не любят биткоин, потому что это делает их менее актуальными", прежде чем опубликовать оптимистичный прогноз, согласно которому цены на биткоины достигнут 250 000 долларов к началу 2023 года.

"Биткоин часто демонстрирует большие скачки вверх, которые, как правило, сопровождаются корректировками - это нормальное поведение для новой технологии на ранней стадии ее внедрения", - заявил в понедельник Анатолий Крачилов, соучредитель и генеральный директор компании Nickel Digital, управляющей инвестициями в криптовалюту. 

Главный инвестиционный стратег Bank of America Securities Майкл Хартнетт предупредил в пятницу, что биткоин выглядит "матерью всех пузырей", отметив, что его рост примерно на 1000% с начала 2019 года был вызван "насильственной" инфляцией.

Массовое ралли рынка криптовалют в значительной степени вызвано опасениями по поводу инфляции и институциональным принятием. Инвесторы наблюдали за одобрением регулирующими органами фонда, торгуемого на бирже биткоинов, но в пятницу JPMorgan предупредил, что такое развитие событий может фактически повлиять на цены биткоинов в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы получают деньги из Grayscale Bitcoin Trust, одобренного SEC фонда отслеживания цен на биткоины. 

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понедельник 11.01.2021 | 18:44
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