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Курс биткоина - Вернет ли биткоин утраченные позиции
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Курс биткоина - Вернет ли биткоин утраченные позиции

В основе медвежьей коррекции криптовалюты лежала фиксация прибыли
​Биткоин совершил худшее падение с марта на предыдущих трех сессиях, что вызвало опасения среди трейдеров, что его ралли начинает терять обороты.

Популярная криптовалюта упала на 5,18% за выходные и расширила свою коррекцию на дополнительные 7,29% до 35 388 долларов США в понедельник. На своих торгах он торговался на уровне 32 265 долларов за монету. В целом, движение вниз ознаменовало самое большое трехдневное падение биткоина с марта.

В основе медвежьей коррекции криптовалюты лежала фиксация прибыли, вызванная опасениями, начиная от ее перекупленности, восстановления индекса доллара США и роста доходности 10-летних эталонных облигаций Казначейства США.

Похоже, что трейдеры перераспределили часть своей прибыли на рынки наличных денег и облигаций, в первую очередь из-за того, что Федеральная резервная система намекнула на сокращение размера своей программы покупки облигаций к январю 2022 года, согласно протоколу их декабрьского собрания, опубликованному в среду.

Это совпало с тем, что два дня спустя биткоин приблизился к своему рекордно высокому уровню выше $ 41 000, создав идеальную возможность для фиксации прибыли и перераспределения капитала для трейдеров.

"Пора снять деньги со стола", - сказал Скотт Майнерд, главный инвестиционный директор Guggenheim Investments. 

Тем не менее, последняя коррекция цен на биткоины не помешала трейдерам и инвесторам сосредоточиться на долгосрочных перспективах криптовалюты. Это связано с потоком фундаментальных катализаторов, которые, как ожидается, окажут поддержку быкам.

ФРС перестанет поддерживать финансовую систему только после того, как экономика США выйдет на уровень, который кажется удовлетворительным. Председатель Джером Пауэлл уже признал, что они хотят поднять уровень инфляции выше 2%. Он также сказал, что его ведомство будет продолжать покупать облигации такими же темпами, пока не увидит существенного восстановления на рынке труда США .

Тем не менее, более широкое восстановление произойдет только после того, как правительство США возьмет на себя обязательство предоставить дополнительные бюджетные стимулы. Избранный президент Джо Байден подтвердил, что его первые дни в Белом доме будут сосредоточены в основном на увеличении помощи экономике.

Перспективы резкого увеличения бюджетного дефицита окажут давление на доллар США, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Трейдеры и инвесторы позиционируют биткоин как убежище от потенциального снижения доллара. Это частично объясняет его недавнюю коррекцию, которая идеально совпала с восстановлением доллара за последние три дня торгов.

"Биткоин является бенефициаром с наибольшим бета-коэффициентом от карантина + стимулирующей торговли, основанного на ликвидности", - заявил ведущий TDA Network Оливер Реник. 

Это возвращает криптовалюту к 40000 долларов.

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понедельник 11.01.2021 | 16:02
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