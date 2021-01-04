Цена биткоина резко упала

За минувшие сутки биткоин потерял в цене примерно 12%. Цена по состоянию на 4 января составила 28,2 тысячи долларов. При этом стоит отметить, что после резкого спада на графиках был зафиксирован резкий отскок.

На крупнейшей по количеству торговых сделках и объемах торгов криптобирже Binance биткоин стоит 28,5 тысячи долларов США. За последние несколько дней стоимость биткоина смогла обновить несколько своих исторических максимумов. За минувший год биткоин подорожал несколько раз. Так, в начале 2020 года стоимость биткоина составляла 7,4 тысячи долларов. К концу 2021 года криптовалюте прогнозируют цену примерно в 100 тысяч долларов.

В настоящее время в мире удалось добыть примерно 19 млн биткоинов, а уже в 2021 году их количество может достичь 21 млн монет. При этом спрос может значительно превысить предложение и поэтому криптовалюта продолжит свой рост. Из-за забытых паролей либо поврежденного оборудования безвозвратно утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

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