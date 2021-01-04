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Стоимость Эфириума достигла $1161
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Стоимость Эфириума достигла $1161

Эфир вырос на фоне резкого взлета Биткоина
Стоимость Эфириума достигла $1161 впервые с января 2018 года. Сразу после достижения нового трехлетнего максимума Эфириум снизился до уровня ниже $900.

Эфир вырос на фоне резкого взлета Биткоина. Исторически сложилось так, что после сильного ралли Биткоина, все криптовалюты имели стремительный восходящий тренд. Трейдеры обычно называют это "криптовалютным сезоном", потому что многие криптовалюты имеют тенденцию совместного роста. Эфириум вырос после ралли Биткоина, но данные также показали, что существует кризис ликвидности на стороне продаж.

В течение 2020 года запасы Эфириума на биржах упали до исторического минимума. Это означает, что в мире остается все меньшее количество Эфириума, которой можно было продать на биржах. 

Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, заявил: "Похоже, кризис ликвидности на стороне продаж и начал наносить удары по Эфириуму, как и рынок Биткоина. Для Биткоина резервы всех бирж уменьшились на 31% по сравнению с февралем 2020 года. Для Эфириума резервы всех бирж уменьшились на 20% по сравнению с маем 2020 года".

Однако, несмотря на сильное ралли до уровня, максимального с января 2018 года, Эфириум быстро отступил. Его коррекция вызвана двумя основными причинами: высоким фондированием и сильными продажами на ключевом уровне сопротивления.

Согласно данным Glassnode, ставка фьючерсного финансирования Эфириума составляет в среднем 0,2% на криптовалютных биржах.

Обычно ставка фондирования остается на уровне 0,01%. 

Аналитики Glassnode заявили: "Ставки финансирования Эфириума находятся на рекордно высоком уровне, превышая в среднем 0,2% на основных биржах. При этом биржа BitMEX лидирует со ставкой финансирования выше 0,4%".

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понедельник 04.01.2021 | 14:15
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