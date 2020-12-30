Японский рынок криптовалют ожидает рост инвесторов в 2021 году

Однако похоже, что победитель еще не объявлен. В стране с населением более 100 миллионов человек уже зарегистрировано более 25 бирж, но мировые криптогиганты только начинают выходить на рынок. Некоторые считают, что значительная реорганизация отрасли происходит за счет выкупа лицензионных бирж. А учитывая, что текущий растущий рынок, как ожидается, продолжится, мы можем увидеть дальнейшее расширение криптографических компаний в Японии в 2021 году.

Японские законодатели ввели новые поправки для регулирования рынка криптовалют. Новые правила направлены на устранение уязвимостей криптобирж.

В то время как новые правила должны показать готовность японской криптоиндустрии к привлечению институциональных игроков, некоторым владельцам и поставщикам услуг кошельков они кажутся излишне требовательными из-за высоких затрат на соблюдение требований.

Новые правила влияют на криптовалютные биржи, расположенные за пределами Японии. В апреле BitMex, одна из крупнейших в мире бирж криптовалютных дериватив, объявила о закрытии услуг для жителей Японии с 1 мая. BitMex — в то время возглавляемая Артуром Хейсом — была одной из самых популярных бирж для японских инвесторов. Теперь трейдеры обращаются к другим биржам, таким как FTX и Bybit.

В октябре Binance, еще одна биржа, не зарегистрированная в Агентстве финансовых услуг, завершила стратегическое партнерство с TaoTao , зарегистрированной биржей в Японии.

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