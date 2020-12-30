Биткоин поставил очередной рекорд и продолжает рост

Популярная криптовалюта продолжает привлекать инвесторов, которые рассматривали ее как защиту от девальвации бумажных денег и инфляции. Во вторник инвестиционная компания SkyBridge Capital заявила, что она инвестировала около 182 миллионов долларов в биткоин перед запуском в январе своего собственного SkyBridge Bitcoin Fund LP.

Эта новость последовала за возобновлением роста на спотовом рынке биткоинов. Криптовалюта начала медленно расти в начале азиатской сессии, преодолев психологическое сопротивление и поддержку в 27000 долларов. Но его покупательский импульс ускорился в часы европейской торговли, что в конечном итоге подтолкнуло его цену до 28 580 долларов, нового исторического максимума.

Между тем, трейдеры покинули биржы после того, как индекс доллара США упал до самого низкого уровня с апреля 2018 года. Есть ожидания, что новая администрация Джо Байдена предоставит более широкий пакет стимулов для американцев, пострадавших от экономических последствий пандемии COVID-19.

Биткоин уже вырос на 300 процентов в 2020 году на фоне ослабления настроений в отношении доллара. Многие аналитики полагают, что криптовалюта продолжит свой бычий рост в 2021 году.

Читайте также: Alibaba получила патент на систему межсетевого взаимодействия блокчейнов