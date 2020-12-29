В 2021 году эфириум будет стремится к отметке в $900

На данный момент Ethereum держится на уровне $730 с рыночной капитализацией в $83 млрд. Следующая цель для ETH в настоящее время составляет $800, так как вторая по величине криптовалюта в мире планирует в короткие сроки достичь рыночной капитализации в $100 млрд.

Даже по текущей стоимости эфириум по-прежнему торгуется со скидкой в 50% от своего исторического максимума в $1400. Некоторые рыночные эксперты говорят, что как только ралли биткоина утихнет, основные деньги начнут перетекать в эфириум. Генеральный директор CryptoQuant Ки-Ён Джу заявляет, что "эфириум недооценен с точки зрения институциональной покупки". Единственная причина, вероятно, в том, что приток институциональных денег в биткоин все еще высок.

Джу также считает, что если клиенты Grayscale изменят баланс своего портфеля на основе рыночной капитализации эфириума, то его истинная стоимость составить $903.

Cогласно последним данным, объем активов Grayscale Ethereum Trust превысил $2,1 млрд, что на $400 млн больше, чем на Рождество. Это доказывает, что недавнее ралли стоимости эфириума было поддержано институциональными покупками.

Многие аналитики заявили, что 2021 год может стать отличным годом для эфириума. С запуском CME Ether Futures в феврале 2021 года институциональный интерес к эфириуму, скорее всего, будет расти.

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