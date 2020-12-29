Индия намерена ввести налог на транзакции с биткоинами

Предложение, внесенное CBIC и CEIB, отнесет биткоин к разряду нематериальных активов и введет пошлину на товары и услуги (GST) в размере 18% на транзакции с биткоинами, пишет Таймс оф Индия. Предложение также предлагает рассматривать биткоин как оборотные активы и взимать налог на товары и услуги с маржи, получаемой при торговле.

18% GST от расчетной годовой стоимости всех транзакций с биткоинами в размере 40 000 крор индийских рупий принесет 7 200 крор индийских рупий или $1 млрд налоговых поступлений.

Известные криптобиржи в Индии заявляют, что потенциальная налоговая структура будет хорошим предзнаменованием для экосистемы. «Обдумывание правительством налоговой структуры является признаком лучшего понимания этого нового класса активов, и мы надеемся, что это приведет к более позитивным новостям в будущем», - сказал Сумит Гупта, генеральный директор криптобиржи CoinDCX в Мумбаи в чате WhatsApp. «Что касается налоговой ставки и структуры, мы будем ждать и наблюдать, но это определенно положительный знак».

Нишал Шетти, генеральный директор биржи WazirX, принадлежащей Binance, поддержал аналогичные настроения и добавил, что ясность в налоговой сфере может проложить путь для расширения участия индийских институциональных компаний на рынке биткоинов. WazirX и биржа Bitbns из Бангалора заявили, что они уже платят GST с торговых комиссий. «Сумма уплаченного налога на товары и услуги выросла на 500% за последние несколько месяцев», - сказал CoinDesk Гаурав Дахаке, основатель и генеральный директор биржи Bitbns в Бангалоре.

Объемы торгов на биржах, обслуживающих клиентов из Индии, растут с тех пор, как в марте Верховный суд отменил запрет Резервного банка Индии на банковское обслуживание криптовалют. Хотя правительство Индии не считает биткоин законным платежным средством, простое хранение криптовалюты не является незаконным или запрещенным.

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