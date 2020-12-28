Ethereum преодолел отметку в 700 долларов

Ранее сегодня Ethereum преодолел критический уровень в 700 долларов. На момент публикации ETH торгуется по цене 730 долларов США с рыночной капитализацией 79 миллиардов долларов.

Как вчера сообщал CoinGape, 2021 год может стать годом инвесторов Ethereum, когда институциональные покупки ETH будут расти. Более того, учитывая, что ETH торгуется со скидкой 50% от своего исторического максимума, у него достаточно шансов догнать BTC. Глядя на эти параметры, ETH может быть лучшим риском для инвесторов на данный момент.

С другой стороны, если мы даже посмотрим на графики, Ethereum продолжает расти до более высоких максимумов, однако падает до более низких минимумов. Благодаря новостным максимумам ETH получает решающую поддержку при каждом движении вверх.

Кроме того, после массового бычьего роста BTC за последние три дня пара ETH / BTC вышла на территорию перепроданности. В настоящее время она находится у решающего сопротивления и указывает на предстоящую бычью дивергенцию.

Одна из самых больших опор Ethereum заключается в том, что на блокчейне размещены некоторые из крупнейших приложений децентрализованного финансирования (DeFi). Ethereum на данный момент контролирует более 70% активности DeFi. Из-за мании DeFi летом 2020 года ETH также остается самым продаваемым крипто активом в этом году.

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