Стоимость биткоина превысила рекордное значение

​Стоимость биткоина обновила свой исторический максимум и его цена впервые первысила 27 тысяч долларов за одну монету. Таким образом, подорожание произошло на 11,47% до 27603 долларов.

Накануне стоимость данной криптовалюты дважды за день преодолела исторический максимум и первысила отметку в 26 тысяч долларов США.

До этого рекордный рост отмечался 20 декабря – тогда валюта подорожала до 24 тысяч долларов за одну монету. Сегодня инвесторы идут на довольно рискованные сделки ввиду того, что ФРС осуществляет масштабные вливания в экономику США и во многие центробанки страны.

Рост стоимости криптовалюты также объясняется общий позитивным настроем касательно новостей о том, что пандемию коронавируса можно будет победить, поскольку разработаны и протестированы эффективные вакцины. Так, специалисты Morgan Stanley уверены, что биткоин в скором времени может постепенно вытеснить доллар. Последний может попросту потерять статус мировой резервной валюты.

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