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Крипторынок
Мировые эксперты обнародовали прогнозы по криптовалютам на 2021 год
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Мировые эксперты обнародовали прогнозы по криптовалютам на 2021 год

Мельтем Демирорс, директор по стратегии инвестиционной компании CoinShares, ожидает, что биткоин превысит $100000
Многие мировые эксперты рынка криптовалют решили представить свои прогнозы относительно биткоина и других цифровых активов на предстоящий год.

Руководители фирм, работающих на рынке криптовалют, сообщают Token Daily, что они верят, что 2021 год станет успешным годом для биткоина.

Мельтем Демирорс, директор по стратегии инвестиционной компании CoinShares, ожидает, что биткоин превысит $100000. Джои Круг, руководитель по информационным технологиям инвестиционной компании Pantera Capital, специализирующейся на блокчейнах, также видит курс биткоина на уровне $100000 и Эфириума на отметке в $2 000.

Джейсон Лау, главный операционный директор криптобиржи OKCoin, прогнозирует, что инвесторы будут стремиться покупать популярную криптовалюту и это положительно отразится на ее росте.

Генеральный директор платформы Lolli Алекс Адельман согласен с прогнозами по инвестированию, поскольку считает, что открыто торгуемые компании, такие как Tesla, добавят биткоин в свой баланс.

Между тем, другие ведущие эксперты прогнозируют более жесткое давление на криптовалюту со стороны регулирующих ведомств в наступающем году, что не позволит криптовалютам раскрыть свой потенциал роста.

Мэтт Коралло из Square Crypto говорит, что он рассчитывает на то, что регуляторы будут ужесточать требования к рынку криптовалют.

Но не все ожидают, что контролирующие организации заблокируют рост криптовалюты.

Мэтью Уолш из Castle Island Ventures прогнозирует, что контроль рынка криптовалют, пойдет на пользу биткоину.



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пятница 25.12.2020 | 16:32
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