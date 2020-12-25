Биткоин и Эфириум восстанавливают утраченные позиции

Ончейн-метрики показывают, что произошел массовый отток Биткойнов, большая часть которых отправились в хранилища. Дефицит предложения Биткоина становится серьезным, и в настоящее время шортить нельзя.

После падения ниже своего решающего уровня поддержки в $600 в четверг, Эфириум быстро и уверенно восстановился и сегодня вырос на 6,59%. На данный момент Эфириум торгуется по цене $621 с рыночной капитализацией $71 млрд. Если Эфириуму удастся обеспечить дневное и часовое закрытие выше $603, следующей целью будет $700.

В то время как Биткойн является неоспоримым лидером на рынке криптовалют, Эфириум превзошел Биткоин в 2020 году с точки зрения процентной доходности. Цена Эфириума выросла более чем на 350% с начала года, в то время как прирост Биткоина составляет около 200%.

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