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Биткоин и Эфириум восстанавливают утраченные позиции
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Биткоин и Эфириум восстанавливают утраченные позиции

Если Эфириуму удастся обеспечить дневное и часовое закрытие выше $603, следующей целью будет $700
​В ходе сегодняшних торгов Биткоин восстанавливает решающий уровень в $24000 и находится на пути к преодолению своего исторического максимума в 25000 долларов. Поскольку в настоящее время Биткоин колеблется около уровня $24000, на Coinbase продолжаются масштабные внебиржевые сделки. Инвестиции в Биткоин были очень активными в четвертом квартале 2020 года и, похоже, не прекратятся в ближайшее время.

Ончейн-метрики показывают, что произошел массовый отток Биткойнов, большая часть которых отправились в хранилища. Дефицит предложения Биткоина становится серьезным, и в настоящее время шортить нельзя.

После падения ниже своего решающего уровня поддержки в $600 в четверг, Эфириум быстро и уверенно восстановился и сегодня вырос на 6,59%. На данный момент Эфириум торгуется по цене $621 с рыночной капитализацией $71 млрд. Если Эфириуму  удастся обеспечить дневное и часовое закрытие выше $603, следующей целью будет $700.

В то время как Биткойн является неоспоримым лидером на рынке криптовалют, Эфириум превзошел Биткоин в 2020 году с точки зрения процентной доходности. Цена Эфириума выросла более чем на 350% с начала года, в то время как прирост Биткоина составляет около 200%. 

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пятница 25.12.2020 | 13:45
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