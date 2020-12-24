Криптовалюта Ripple снижается

После этой новости некоторые криптовалютные биржи начали удаление XRP. В результате 24 декабря цена упала до $0,22 монету. В настоящее время цена торгуется выше $0,26, после того, как покупатели бросились накапливать четвертую по величине криптовалюту по сниженной цене.

Рынок криптовалют в панике. Общая рыночная капитализация упала более чем на $50 млрд менее чем за 24 часа, так как к распродаже присоединились биткойны, Ethereum, Bitcoin Cash и Chainlink.

Нет никаких сомнений в том, что недавние негативные настроения связаны с неопределенностью, созданной SEC. Несмотря на причину, по которой SEC признала Биткойн и Эфириум платежной системой, розничные инвесторы продают свои активы, опасаясь серьезного краха.

SEC подверглась критике со стороны криптосообщества за свои недавние действия против Ripple, поскольку сообщество ожидало четкой нормативной базы вместо иска.

Хуррам Шрофф, председатель дубайской инвестиционной компании IBC Group, поделился своим мнением относительно последних событий. "XRP - четвертая по величине криптовалюта в мире и единственная, зарегистрированная в США. Я бы посоветовал регулирующему органу более мягко подходить к Ripple, и следовало бы дать возможность зарегистрировать его как ценную бумагу вместо судебного иска, учитывая, что это глобальный пионер блокчейна в США. Это повредит не только внедрению блокчейна в США, но и подавит мировую криптовалютную экономику, передав Китаю больше власти над миром криптовалюты".

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