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Крипторынок
FV Bank получил лицензию на хранение биткоинов
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FV Bank получил лицензию на хранение биткоинов

FV Bank является цифровым банком, все клиенты будут иметь доступ к своим криптовалютным средствам через приложения онлайн-банкинга и мобильного банкинга
​FV Bank со штаб-квартирой в Пуэрто-Рико, США, является крупнейшим цифровым банком, обслуживающим отечественные и международные компании, специализирующиеся на предоставлении финтех-решений. Учреждение объявило о лицензии, которое оно получило от финансового надзора и регулятора Пуэрто-Рико, в пресс-релизе, опубликованном в местном СМИ.

Согласно полученной лицензии, институциональные и розничные клиенты банка смогут открывать счета с остатками фиатных или цифровых активов, чтобы воспользоваться кастодиальным хранением криптоактивов и обменом на фиатные.

Внутренняя платформа банка для расчетов в режиме реального времени под названием FV Net будет совместима с новой кастодиальной службой.

Помимо Биткоина и Эфириума, в заявлении не раскрываются другие криптовалютные активы, которые будут доступны для хранения. Тем не менее, банк заявил, что предоставит всем владельцам счетов отдельные адреса депозитов для каждого цифрового актива, который они хотят иметь.

Поскольку FV Bank является цифровым банком, все клиенты будут иметь доступ к своим криптовалютным средствам через приложения онлайн-банкинга и мобильного банкинга. Кроме того, в объявлении говорится, что все счета будут застрахованы.

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понедельник 21.12.2020 | 15:14
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