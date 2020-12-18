Биржа Coinbase направила заявку в SEC на проведение IPO

Биржа Coinbase является первой большой компанией в области операций виртуальных активов, которая начнет торговлю своими бумагами. Финансовые активы мелких площадок, работающих в сфере цифровых валют уже есть в свободном обороте на фондовых рынках мира. По предварительным данным капитализация Coinbase составляет 8 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Coinbase заявила, что подала в SEC заявление на оформление IPO в частном порядке.

Компания Coinbase была зарегистрирована в 2012 году и стала крупнейшей мировой площадкой в сфере операций с цифровыми валютами. На данное время компания имеет 35 млн активных клиентов в 100 странах мира.

Онлайн-платформа Coinbase проводит операции по продаже, приобретению, транзакции и хранению виртуальных активов.

Многие эксперты считают компанию Coinbase состоятельной, однако она никогда не разглашала своих финансовых показателей. Поэтому многие фондовые игроки будут внимательно следить за первичным размещением бумаг компании, которое позволит узнать финансовое положение Coinbase.

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