МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Биржа Coinbase направила заявку в SEC на проведение IPO
logo

Биржа Coinbase направила заявку в SEC на проведение IPO

Coinbase заявила, что подала в SEC заявление на оформление IPO в частном порядке
Американская криптовалютная площадка Coinbase Global Inc. подала в SEC заявку на первичное размещение ценных бумаг. 

Биржа Coinbase является первой большой компанией в области операций виртуальных активов, которая начнет торговлю своими бумагами. Финансовые активы мелких площадок, работающих в сфере цифровых валют уже есть в свободном обороте на фондовых рынках мира. По предварительным данным капитализация Coinbase составляет 8 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Coinbase заявила, что подала в SEC заявление на оформление IPO в частном порядке.

Компания Coinbase была зарегистрирована в 2012 году и стала крупнейшей мировой площадкой в сфере операций с цифровыми валютами. На данное время компания имеет 35 млн активных клиентов в 100 странах мира. 

Онлайн-платформа Coinbase проводит операции по продаже, приобретению, транзакции и хранению виртуальных активов. 

Многие эксперты считают компанию Coinbase состоятельной, однако она никогда не разглашала своих финансовых показателей. Поэтому многие фондовые игроки будут внимательно следить за первичным размещением бумаг компании, которое позволит узнать финансовое положение Coinbase.



Читайте также: Социальная сеть Whisper хранила данные своих пользователей в открытом доступе

пятница 18.12.2020 | 14:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • По состоянию торгов на 15:00 по мск биткоин торгуется на уровне 22648 долларов
    Биткоин достиг отметки в $23770

    ​В четверг в ходе торговой сессии самая популярная криптовалюта биткоин достигла стоимости 23770 долларов за монету, стремительно подскочив на 10%, сообщает CoinDesk.При

    четверг, 17.12.2020 | 15:51
    Крипторынок
  • В 2019 году американская фондовая площадка Nasdaq открыла торги на индекс CIX100
    Чикагская биржа намерена запустить индекс на криптовалюты

    ​Чикагская площадка CBOE намерена ввести торги на индекс цифровых валют.Изначально в индекс будет входить десять криптовалют с максимальной рыночной

    среда, 16.12.2020 | 15:17
    Крипторынок
  • Биткойн в этом году последовательно двигался в направлении, противоположном индексу доллара
    Биткоин преодолел отметку в $19 500

    В среду биткоин преодолел психологическую отметку в $19 500 и поднялся до двухнедельных максимумов.Лидирующая криптовалюта по рыночной стоимости достигла $19 874 в

    среда, 16.12.2020 | 14:51
    Крипторынок
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok