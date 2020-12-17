Биткоин достиг отметки в $23770

При этом в течении короткого времени биткоин подешевел на 1585 долларов до отметки в 22185 долларов.

По состоянию торгов на 15:00 по московскому времени биткоин торгуется на уровне 22648 долларов.

В нынешнем году цена самой востребованной цифровой валюты биткоин выросла практически на 300%, за 30 дней рост виртуальной валюты составил 16% из-за увеличения количества инвесторов на криптовалютных площадках.

Рост инвестиций в чувствительные к риску активы происходит на фоне денежно-кредитных политик главных финансовых регуляторов стран и возможного скорого прекращения пандемии коронавируса из-за начала иммунизации населения. Фондовые игроки массово скидывают "безопасные" активы для того, чтобы вложиться в рисковые emerging markets, а также в криптовалюты.

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