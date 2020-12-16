Чикагская биржа намерена запустить индекс на криптовалюты

Изначально в индекс будет входить десять криптовалют с максимальной рыночной стоимостью: биткоин, эфириум и другие, сообщает Coindesk. На первоначальном этапе индекс будет демонстрировать только исторические показатели.

В будущем, после совместной доработки с компанией CoinRoutes, он будет в режиме онлайн демонстрировать стоимость виртуальных валют.

В 2019 году американская фондовая площадка Nasdaq открыла торги на индекс CIX100, который позволяет отслеживать данные 100 криптовалют.

О своих намерениях по запуску индекса на цифровые активы заявил S&P Dow Jones Indices. Его разработают в сотрудничестве с компанией Lukka.

Три года назад Чикагская площадка CBOE первой ввела торги биткоином. На старте торгов стоимость криптовалюты продемонстрировала стремительный рост. Биржа дважды приостанавливала торги в тот день.

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