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В США и Японии выросло количество инвестиций в криптовалюту
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В США и Японии выросло количество инвестиций в криптовалюту

Общее число инвесторов в криптовалюту во всем мире увеличилось
Токийская компания по оказанию финансовых услуг Monex Group обнародовала данные своего масштабного опроса розничных инвесторов, согласно которому количество инвесторов в Японии с активными инвестициями в криптовалюту достигло рекордного уровня в 16,2%.

В США данный показатель находится на отметке 21%, а в Китае он снизился с 14,5% в 2019 году до 14,1% в 2020 году. Компания провела опрос в Японии, Китае (Гонконг) и США с 19 ноября по 30 ноября.

Опросы инвесторов проводились через разные приложения: в Японии через Monex, США —TradeStation, Китае — MONEX Boom Securities. 

«Мы опросили розничных инвесторов о самой популярной криптовалюте, такой как биткоин, с учетом их опыта работы с ней и их готовности инвестировать в нее. Доля розничных инвесторов, ответивших, что они уже инвестировали в криптовалюту, составила 16,2% в Японии и 21,0% в США, что является максимальным показателем с 2017 года. Процент инвесторов в Китае (Гонконг) кто инвестировал в криптовалюту, немного снизился по сравнению с предыдущим опросом», - сообщается в официальном отчете Monex.

Общее количество инвесторов в криптовалюту во всем мире увеличилось, поскольку все больше людей планируют диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет включения криптоактивов. Последние данные из Японии и США указывают на массовое внедрение цифровых активов.

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среда 16.12.2020 | 14:15
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