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G7: рынок криптовалют нуждается в регулировании
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G7: рынок криптовалют нуждается в регулировании

Рынок виртуальных активов нуждается в жестких методах контроля
​Государства G7 заявляют о необходимости контроля виртуальных валют, сообщает Министерство финансов США после встречи в онлайн-режиме с представителями стран, входящих в союз, а также с ЕК, ЕС, МВФ и ВБ. 

"Рассмотрев текущие возможности воздействия на постоянно меняющийся ранок криптовалют, а также оценив достижения стран по препятствию применения в теневых схемах и незаконных махинациях, комиссия пришла к выводу, что рынок виртуальных активов нуждается в жестких методах контроля" - заявляет Минфин.

На заседании поднимался вопрос о стремительно распространяющейся пандемии коронавируса и методами борьбы с ней. По заявлению Минфина:" Американское ведомство финансов и финансовые регуляторы стран G7 постоянно находятся в информационном контакте и совместными методами и способами влияют на снижение распространения COVID-19". В текущем году неоднократно проходили совместные встречи для координирования методов по восстановлению и поддержанию мировой экономики.

В нынешнем году МВФ ожидает снижения глобальной экономической системы на уровне 4,4%, при этом в 2021 году она продемонстрирует рост на 5,2%.

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понедельник 07.12.2020 | 17:24
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