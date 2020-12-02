Украина начала процесс легализации криптовалют

После утверждения законопроекта во втором чтении он обретет силу и бизнес, связанный с рынком криптовалют, сможет официально работать в стране, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Правительство Украины создает законодательную базу для формирования нормальных условий рынка цифровых валют. Мы надеемся, что новое направление позволит свободно работать криптокомпаниям на территории страны и привлечет много инвестиций", — добавил министр.

Новый законопроект позволит:

создать нормативную базу цифровых валют активов

упростит рекомендации FATF по финансовому анализу рынка цифровых валют;

создает регулятора крипторынка

создаёт список компаний, предоставляющих услуги по криптовалютам.

Напомним, что национальный банк Украины не признает цифровые валюты платежными средствами.

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