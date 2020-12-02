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Крипторынок
Украина начала процесс легализации криптовалют
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Украина начала процесс легализации криптовалют

Правительство Украины создает законодательную базу для формирования нормальных условий рынка цифровых валют
В Украине ​ВР рассмотрела и утвердила в первом чтении законодательный документ № 3637 «О виртуальных активах», вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые требуются для узаконивания рынка цифровых валют. Законопроект утвердили большинством голосов. 

После утверждения законопроекта во втором чтении он обретет силу и бизнес, связанный с рынком криптовалют, сможет официально работать в стране, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Правительство Украины создает законодательную базу для формирования нормальных условий рынка цифровых валют. Мы надеемся, что новое направление позволит свободно работать криптокомпаниям на территории страны и привлечет много инвестиций", — добавил министр.

Новый законопроект позволит:

  • создать нормативную базу цифровых валют активов 
  • упростит рекомендации FATF по финансовому анализу рынка цифровых валют;
  • создает регулятора крипторынка
  • создаёт список компаний, предоставляющих услуги по криптовалютам.
Напомним, что национальный банк Украины не признает цифровые валюты платежными средствами. 



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среда 02.12.2020 | 14:10
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