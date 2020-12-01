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Крипторынок
В Венесуэле открыли майнинг-ферму на военной базе
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В Венесуэле открыли майнинг-ферму на военной базе

Данную ферму военные назвали ярким примером сотрудничества с гражданскими представителями
​В столице Венесуэлы Каракасе открыли довольно интересное заведение — центр добычи цифровых активов военных Венесуэлы. По сути, это большая майнинг ферма, открытая на одной из военных баз.

Данную ферму военные назвали ярким примером сотрудничества с гражданскими представителями. На предоставленной видеозаписи видно, что часть оборудования майнинг-центра было предоставлено компанией Antminer.

Пока что не известно, насколько мощная данная ферма. Военные отмечают, что данный проект представляет собой неблокируемый дополнительный источник дохода.

Ранее военные задержали грузовик 315 майнерами, произведенными компанией Bitmain. Оборудование было конфисковано, поскольку у водителя не было специального разрешения от Национального регулятора криптовалют.

Ранее Венесуэла разрешила майнерам законно работать при наличии специальной лицензии от регулятора, а также при условии присоединения к национальному пулу. В то же время, появилось сообщение, что национальная энергокомпаня Corpoelec начала намеренно отключать оборудование в штате Карабобо с неизвестной целью.

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вторник 01.12.2020 | 22:14
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