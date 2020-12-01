В Венесуэле открыли майнинг-ферму на военной базе

Данную ферму военные назвали ярким примером сотрудничества с гражданскими представителями. На предоставленной видеозаписи видно, что часть оборудования майнинг-центра было предоставлено компанией Antminer.

Пока что не известно, насколько мощная данная ферма. Военные отмечают, что данный проект представляет собой неблокируемый дополнительный источник дохода.

Ранее военные задержали грузовик 315 майнерами, произведенными компанией Bitmain. Оборудование было конфисковано, поскольку у водителя не было специального разрешения от Национального регулятора криптовалют.

Ранее Венесуэла разрешила майнерам законно работать при наличии специальной лицензии от регулятора, а также при условии присоединения к национальному пулу. В то же время, появилось сообщение, что национальная энергокомпаня Corpoelec начала намеренно отключать оборудование в штате Карабобо с неизвестной целью.

Читайте также: Криптовалюта EOS упала ниже уровня 2,7025