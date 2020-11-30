Биткоин вырос до очередного максимума

В понедельник в ходе торговой сессии на криптовалютных площадках биткоин вырос на 8,4%, до отметки в 19786,24 долларов США за монету, продемонстрировав очередной рекорд, согласно информации CoinDesk.

С начала осени текущего года виртуальная валюта биткоин выросла на 97%.

На рост криптовалюты влияют такие внешние факторы, как положительные настроения инвесторов на мировых фондовых площадках, денежно-кредитные политики по поддержанию мировой экономики главных финансовых регуляторов стран, а также новости о разработках противоковидных вакцин и скорой иммунизации населения.

Такие благоприятные условия способствуют росту аппетита финансовых игроков к рисковым финансовым активам, а также криптовалютам, учитывая их возможную доходность.

Суточный объем сделок с криптовалютой биткоин составляет 50 миллиардов долларов США, согласно информации Coingecko.

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