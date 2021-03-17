Финансовый рынок: Bank of America не считает пандемию угрозой для экономики

По данным аналитиков, риски инфляции привели к рекордному за последние 15 лет снижению вложений в ценные бумаги технологических компаний, в то время как доля сырьевых товаров резко выросла до пиковых уровней. Несмотря на риски, 91% управляющих фондами положительно смотря на рост экономики в будущем и ожидают ее постепенного восстановления.

На Уолл-стрит всерьез обеспокоены раздуванием долга и гигантскими вливаниями в экономику США, которая сейчас довольно хрупкая. В ближайшие месяцы инвесторы не ожидают повышения ставок. Большая часть респондентов утверждают, что рост инфляции произойдет этим летом либо в течение года. Также могут резко упасть гособлигации. Но именно инфляция называется «остаточным» рисков для всех инвесторов.

Читайте также: Финансовый рынок: Объем инвестиций в Россию снизился