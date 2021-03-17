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Финансовый рынок: Bank of America не считает пандемию угрозой для экономики
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Финансовый рынок: Bank of America не считает пандемию угрозой для экономики

Риски инфляции привели к рекордному за последние 15 лет снижению вложений в ценные бумаги технологических компаний
​Крупные инвесторы больше не считают пандемию угрозой для экономики и рынков. Об этом сообщают аналитики Bank of America. Беспокойство вызывают связанные с ней бюджетные расходы.

По данным аналитиков, риски инфляции привели к рекордному за последние 15 лет снижению вложений в ценные бумаги технологических компаний, в то время как доля сырьевых товаров резко выросла до пиковых уровней. Несмотря на риски, 91% управляющих фондами положительно смотря на рост экономики в будущем и ожидают ее постепенного восстановления.

На Уолл-стрит всерьез обеспокоены раздуванием долга и гигантскими вливаниями в экономику США, которая сейчас довольно хрупкая. В ближайшие месяцы инвесторы не ожидают повышения ставок. Большая часть респондентов утверждают, что рост инфляции произойдет этим летом либо в течение года. Также могут резко упасть гособлигации. Но именно инфляция называется «остаточным» рисков для всех инвесторов.

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среда 17.03.2021 | 22:51
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