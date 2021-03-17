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Финансы: Байден обрушил курс российского рубля
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Финансы: Байден обрушил курс российского рубля

Ранее Управление национальной разведки США опубликовало отчет, в котором говорится о попытках России намеренно очернить кандидатуру Байдена в ходе прошлым президентских выборов
​Курс рубля рухнул после интервью Байдена, в котором он ответил на несколько вопросов касательно России и В. Путина.

Глава Белого дома рассказал, что долго разговаривал с Путиным по телефону и предупредил его о неизбежности наказания за совершенные преступления, если они будут доказаны. Он также отметил, что диалог был довольно серьезным.

Ранее Управление национальной разведки США опубликовало отчет, в котором говорится о попытках России намеренно очернить кандидатуру Байдена в ходе прошлым президентских выборов. При этом могут усугубиться социально-политические разногласия. В то же время в документе предполагается, что разрешение российским государственным структурам на данные действия дал лично В. Путин.

Такие же обвинения ранее были предъявлены Ирану, несмотря на то, что по мнению разведки, он пытался помешать избранию Д. Трампа на второй срок. Санкции против страны планируется ввести в ближайшиее время.

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среда 17.03.2021 | 21:18
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