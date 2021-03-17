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Инвестиции: Российские власти нашли способ обезопасить госдолг от санкций
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Инвестиции: Российские власти нашли способ обезопасить госдолг от санкций

Минфин намерен договариваться с Центробанком о предоставлении банкам объема ликвидности на приобретение ОФЗ
​Власти России нашли способ обезопасить государственный долг стран в том случае, если против него будут введены американские санкции. 

Так, Минфин намерен договариваться с Центробанком о предоставлении банкам объема ликвидности на приобретение ОФЗ.По словам главы министерства А. Силуанова, если США введут санкции на государственный долг, то Россия может профинансировать все текущие расходы. Ранее сообщалось о том, что США объявили о новых торговых санкциях против России. 

С 18 марта США намерен ограничить экспорт и реэкспорт в Россию оборудования и программного обеспечения, связанных с вопросами национальной безопасности. Новые санкции продолжают ограничительные меры, которые были введены еще в начале марта. В течение трех месяцев ограничения могут еще расширить и тогда под угрозу может попасть российский госдолг.

Власти РФ говорят, что обязаны в случае санкций минимизировать ущерб от них.

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среда 17.03.2021 | 21:05
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