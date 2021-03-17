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Финансы: Продажи легковых авто в ЕС упали
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Финансы: Продажи легковых авто в ЕС упали

Наименьший спад показала Италия
​Продажи легковых автомобилей в ЕС обрушились в феврале этого года 19,3 процента. Это стало рекордно низким показателем начиная с 2013 года. Такие данные предоставила Европейская ассоциация автопроизводителей.

Наименьший спад показала Италия. В других странах показатели гораздо хуже. В период с января по апрель продажи автомобилей в ЕС снизились на 21,7 процентов по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Больше всего пострадала Испания, где уровень продаж сократился почти в два раза. Затем следуют Германия и Франция. Упали продажи и автомобилей Lada на территории ЕС. Объемы продажи упали в 2,2 раза до 96 машин в годовом выражении. 

На уровень спроса по-прежнему влияют пандемия коронавируса и карантинные ограничения, связанные с ней.  Ранее сообщалось, что в России подорожали автомобили марки Lada, в среднем на два процента.

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среда 17.03.2021 | 20:52
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