Финансы: Coupang поддерживает успех IPO до ранних продаж акций инсайдерами

К понедельнику акции южнокорейского гиганта электронной коммерции выросли на 44% после IPO 10 марта. Но с тех пор они несколько скорректировали прибыль, упав на 4% в среду, в последний день перед тем, как ранние инвесторы в компании смогут продать часть своих пакетов.

Это будет возможным, поскольку редкое положение в проспекте сделки позволяет им обойти обычный шестимесячный период блокировки. Компания намеренно исключила необычное количество инвесторов из покупки акций в ходе IPO, что вызвало предположения о том, была ли сделка Coupang занижена искусственно, чтобы обеспечить быструю прибыль для ранних инвесторов.

Согласно отчетам о ценных бумагах, для истечения срока действия акции должны продолжать торговаться по цене выше 35 долларов. На данный момент их стоимость превышает указанный лимит, составляя около 46 долларов.

По условиям сделки, на следующей неделе большинство акционеров перед IPO также будут освобождены от своих соглашений о блокировке, при условии стоимости акций не менее 46,55 долларов.

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