Финансы: Великобритания запускает масштабный проект по сокращению углеводородных выбросов

Планируется, что компании будут потреблять меньшее количество энергии, внедряя низкоуглеродные технологии, и будут больше инвестировать в энергосберегающее и утилизационное оборудование.

В правительственном плане изложены подробности использования ранее выделенного фонда в 1 млрд фунтов стерлингов для помощи промышленным зданиям, школам и больницам с целью переоборудования для улучшения теплоизоляции и экономии энергозатрат.

Однако оппозиционные партии заявили, что этой политике не хватает срочности и амбиций. Они считают план не до конца продуманным и требующим доработки по многим статьям. По их мнению правительство должно пойти намного дальше, профинансировав многомиллиардный переход на чистую сталь, по примеру Германии.

Вместе с тем компании, задействованные в плане, согласились с целесообразностью стратегии. По их словам, это поможет переориентироваться в пользу инвестиций.

CBI заявил, что считает крайне важным следование Великобритании принципам снижения углеводородных выбросов, и достижение почти полностью нулевого показателя к 2050 году.

Министерства предоставили подробные отчеты о поддержке девяти зеленых технологических проектов в Шотландии, Южном Уэльсе, Северо-Западе, Хамбере и Тиссайде.

Запланировано финансирование исследования по разработке низкоуглеродной технологии с использованием водорода и улавливания углерода, которая удаляет выбросы из промышленных выхлопных газов.

429 проектов по всей Англии на общую сумму 932 млн фунтов стерлингов разработаны для сокращения выбросов углерода от общественных зданий, включая больницы, школы и муниципальные здания. Это включает переход на низкоуглеродные системы отопления, такие как тепловые насосы, и меры по повышению энергоэффективности, такие как изоляция и светодиодное освещение.

По заявлению министра энергетики Кваси Квартенга: «Мы предпринимаем шаги, чтобы стать первой крупной экономикой, имеющей собственный низкоуглеродный промышленный сектор».

Планируется массовое переключение на зеленую энергию, власти призывают основных загрязнителей окружающей среды сократить выбросы, угрожая штрафными санкциями за выбросы углерода, чтобы подтолкнуть компании к использованию экологически чистых альтернатив.

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