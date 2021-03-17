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Финансы: Энергетические компании оценивают ущерб от шторма в Техасе
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Финансы: Энергетические компании оценивают ущерб от шторма в Техасе

Компания приняла это решение на фоне последствий урагана Winter Storm Uri
Американская энергетическая компания NRG Energy, Inc. (NRG) в среду заявила, что отзывает ранее предоставленные скорректированные данные EBITDA на 2021 финансовый год.

Компания приняла это решение на фоне последствий урагана Winter Storm Uri, который обрушился на Техас в феврале этого года. Ожидается, что финансовый ущерб от урагана составит 750 миллионов долларов, что значительно превышает ранее объявленный ориентировочный диапазон.

Ранее компания давала прогноз скорректированного показателя EBITDA в диапазоне от 2,4 до 2,6 млрд долларов. Скорректированные денежные средства от операций ожидались в диапазоне от 1,63 до 1,83 млрд долларов. Свободный денежный поток от инвестиций должен был вырасти с 1,44 до 1,64 млрд долларов в 2021 финансовом году.

Компания опасается, что неопределенность относительно финансовых последствий зимнего шторма для других операторов, а также текущие законодательные и нормативные меры будут иметь глобальное влияние на дальнейшие финансовые результаты.

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среда 17.03.2021 | 13:44
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