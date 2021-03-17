Финансы: VW вслед за Tesla рвется к Олимпу

Герберт Дисс взял за основу сценарий генерального директора Tesla, чтобы увлечь оптовых и розничных инвесторов, взяв на себя практическую роль в распространении информации VW в соцсетях и организации ярких мероприятий с большими амбициями. Это окупается - в 2021 году обыкновенные акции VW показали гигантский рост свыше 70%.

Поворот в настроениях относительно VW был резким и внезапным. Его рыночная капитализация упала в 2020 году, поскольку Tesla опередила всех других автопроизводителей и стала самым дорогим в мире с большим отрывом. Но уже в этом месяце VW добавил к своей капитализации около 36 миллиардов евро (43 миллиарда долларов), рассчитывая ,что сможет догнать и, возможно, даже превзойти Tesla по глобальным продажам электромобилей.

Сумма рыночной добавленной стоимости в марте намного превышает половину общей капитализации бывшего работодателя Дисс, BMW AG, который 17 марта поставил цель о достижении результата продаж электромобилей как минимум 50% от общих продаж к концу десятилетия.

Акции VW начали расти, когда аналитики UBS Group AG опубликовали оптимистичные отчеты о результатах первой модели VW для массового рынка, построенной на специальной платформе электромобилей - хэтчбэке ID.3.

Копируя Маска, который пытается доминировать в новостном цикле, и VW сделал несколько быстрых объявлений в течение нескольких недель. Он снял завесу с более просторной версии Porsche Taycan, вдвое увеличив целевую долю продаж электромобилей VW в Европе, и объявил через учетные записи Diess в LinkedIn и Twitter, что планируется глобальное мероприятие, подобное «Дню батареи» Tesla в сентябре.

«День мощности VW стал переломным моментом в истории компании», — написал в среду аналитик RBC Capital Markets Том Нараян, повысив целевую цену примерно на треть. Он сказал, что электромобили VW «могут помочь акциям повысить рейтинг при повышении прибыльности».

VW подкрепил свое заявление о намерении построить шесть заводов по производству аккумуляторов только в Европе к концу десятилетия, проводя ежегодные отчетные конференции по доходам. Во вторник во Франкфурте обыкновенные акции взлетели на 29% в течение дня, что стало самым большим скачком после неудачной попытки Porsche приобрести компанию десять лет назад.

Обыкновенные акции VW намного менее ликвидны, чем привилегированные акции VW, поскольку 90% акций принадлежат трем держателям - семье Порше и Пих, немецкой земле Нижняя Саксония и Катар. Привилегированные акции закрылись во вторник на максимуме с июля 2015 года и продолжили рост в среду.

По словам Кена Менагера, стратега по особым ситуациям в Avalon Capital, чрезмерный прирост обыкновенных акций VW отчасти был вызван покупками американских розничных инвесторов и высоким коротким интересом. Американские депозитарные расписки VW основаны на листинге обыкновенных акций в Германии, и их объем резко вырос за последние несколько дней.

Помимо основных акционеров VW, одним из крупных бенефициаров роста акций является Дисс. Чуть более года назад 62-летний генеральный директор инициировал план покупки акций с постоянным поручением на акции на 50 000 евро в месяц. Обыкновенные акции колебались около 100 евро в марте прошлого года, когда пандемия Covid-19 начала волновать мировую автомобильную промышленность. Сейчас цена приближается к 300 евро.

Хотя значительная прибыль, которой Дисс добился за последнее время, все еще далека от прибыли Маска в прошлом году, она частично компенсирована снижением заработной платы. Заработная плата генерального директора, включая пенсионные отчисления, упала до 7,7 млн евро в прошлом году с 8,4 млн в 2019 году, сообщил VW во вторник в своем годовом отчете.

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