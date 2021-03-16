Финансы: Deutsche Bank прогнозирует рост мировой экономики

Данные оценки являются одними из лучших. Благоприятными моментами для экономики называется значительный контроль над пандемией коронавируса и вакцинация, которая со временем позволит выработать коллективный иммунитет. Также причиной являются масштабная финансовая поддержка со стороны США и Европы.

Помимо этого, аналитики отмечают огромные накопленные сбережения и отложенный спрос. Два этих фактора будут освобождаться по мере того, как будет достигнут прогресс в вакцинации.

Прогнозируется, что главными странами, которые окажут существенное влияние на мировую экономику, станут Китай, Индия и США. Также ожидается ускорение темпов роста потребительских цен, но скачок инфляции, вероятнее всего, будет временным.Глобальный ВВП будет расти поэтапно. Таким же образом будет увеличиваться и экономика США. По прогнозам, уровень безработицы в США будет сокращаться.

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