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Финансы: Deutsche Bank прогнозирует рост мировой экономики
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Финансы: Deutsche Bank прогнозирует рост мировой экономики

Аналитики отмечают огромные накопленные сбережения и отложенный спрос
​Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в текущем году и на 4,6% - в следующем.

Данные оценки являются одними из лучших. Благоприятными моментами для экономики называется значительный контроль над пандемией коронавируса и вакцинация, которая со временем позволит выработать коллективный иммунитет. Также причиной являются масштабная финансовая поддержка со стороны США и Европы. 

Помимо этого, аналитики отмечают огромные накопленные сбережения и отложенный спрос. Два этих фактора будут освобождаться по мере того, как будет достигнут прогресс в вакцинации.

Прогнозируется, что главными странами, которые окажут существенное влияние на мировую экономику, станут Китай, Индия и США. Также ожидается ускорение темпов роста потребительских цен, но скачок инфляции, вероятнее всего, будет временным.Глобальный ВВП будет расти поэтапно. Таким же образом будет увеличиваться и экономика США. По прогнозам, уровень безработицы в США будет сокращаться.

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вторник 16.03.2021 | 23:00
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