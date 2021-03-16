Финансы: ФНС начала проверку иностранных счетов россиян

Так, количество выездных проверок, которые назначаются налоговиками, резко выросло в конце 2020 года. Многие специалисты объясняют это тем, что истекает трехлетний срок проверки данных за 2017 год.

Как раз в то время ФНС впервые получила сведения от своих зарубежных коллег в рамках программы автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эта информация обрабатывается специальной системой под названием «Налог-3», которая позволяет обнаружить факт сокрытия зарубежных доходов и активов россиян, а также прибыли иностранных компаний, которые ними контролируются.

В начале 2021 года имеется около 700 тысяч открытых счетов в зарубежных банках. По данным аналитиков, суммарный остаток средств на них равен 13 триллионам рублей.

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