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Рынок акций: Ценные бумаги Volkswagen AG выросли на 29%
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Рынок акций: Ценные бумаги Volkswagen AG выросли на 29%

Volkswagen AG заявляет, что в текущем году намерен реализовать 1 миллион электромобилей и планирует занять лидирующую позицию на мировом рынке электромобилей к 2025 году
​Акции Volkswagen AG стремительно выросли после заявления компании о намерении вытеснить Tesla Inc. в качестве мирового лидера в области электромобилей.

Ценные бумаги концерна VW взлетели на 29% после объявления о планах по стандартизации ключевых технологий в своей разросшейся промышленной империи и создания масштабного производства, с которым вряд ли смогут справиться Tesla и ближайшие конкуренты. В понедельник компания заявила, что построит шесть заводов по производству аккумуляторов только в Европе.

Volkswagen AG заявляет, что в текущем году намерен реализовать 1 миллион электромобилей и планирует занять лидирующую позицию на мировом рынке электромобилей к 2025 году. К 2030 году число полностью электрических транспортных средств в Европе должно увеличиться до 60%.

Крупнейший автопроизводитель Европы пересматривает свои планы, чтобы высвободить средства для новых технологий, поскольку он планирует создать самый большой в отрасли парк электромобилей. Volkswagen разрабатывает несколько моделей с принципиально новыми аккумуляторами.

В планах концерна увеличить штат сотрудников в области программного обеспечения до 10 000 человек из-за разработок функций автоматического вождения и автомобильных операционных системы. Это позволит VW стать одним из крупнейших европейских разработчиков программного обеспечения, что повысит ее шансы догнать Tesla и противостоять рискам, связанным с автомобильными амбициями Apple Inc. и Alphabet Inc.



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вторник 16.03.2021 | 16:24
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