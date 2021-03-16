Финансы: Техасская компания Griddy Energy заявила о банкротстве

На своем веб-сайте Griddy Energy процитировала действия, предпринятые государственным оператором ERCOT во время и после Winter Storm Uri в связи с его финансовыми проблемами, связанными с транспортировкой электроэнергии ее потребителям.

В прошлом месяце на многих электростанциях Техаса была остановлена подача электричества из-за низких температур. В результате 4,3 миллиона человек оставались без тепла и света в течение нескольких дней, а также был нанесен огромный ущерб жилым домам и предприятиям.

В своем заявлении в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Техас представитель компании заявил, что их активы оцениваются в размере от 1 до 10 миллионов долларов, а обязательства — от 10 до 50 миллионов долларов. Долг компании госоператору ERCOT составляет более 29 миллионов долларов.

В конце февраля ERCOT начал переключать потребителей Griddy на Provider of Last Resort или POLR.

Глава Griddy заявил, что добивается защиты от банкротства, чтобы более эффективно свернуть свою деятельность в интересах своих кредиторов. Президент компании добавил, что надеется избавить своих бывших клиентов от неопределенности, связанной с привлечением к ответственности в связи с высокими ценами на электроэнергию в результате аномального похолодания.

Griddy Energy сообщила, что многие компании штата уже заявили или сообщат о крупных убытках из-за этих чрезвычайных обстоятельств. В начале этого месяца крупнейший кооператив по производству и передаче электроэнергии Brazos Electric Power Cooperative Inc., подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11, сославшись на огромный счет от оператора энергосистемы штата ERCOT после серьезных отключений во время сильных холодов.

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