Финансы: Еврокомиссия вводит новую таможенную систему

Новая система контроля за импортом постепенно будет заменять нынешние таможенные механизмы ЕС по контролю за безопасностью импорта. Это будет происходить с 15 марта 2021 года до 1 марта 2024 года.

Новая система должна будет улучшить контроль и обмен данными касательно происхождения товаров и цепочек поставок. Вместе с базовыми процедурами новая система позволит оперативно анализировать риски в режиме реального времени. Для этого необходимо будет ввести единую электронную базу данных.

Страны-члены ЕС и уполномоченные органы по защите прав потребителей проводят политику по контролю за безопасностью товаров, которые попадают на общий рынок ЕС. Большая часть контрабанды, благодаря такому подходу, остается на таможенных границах Евросоюза.

Читайте также: Финансы: США предоставили Украине уже $4,5 млрд с 2014 года