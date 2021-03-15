Финансы: ЦБ РФ может увеличить размер ставки до конца 2021 года

По словам аналитиков, ставка может показать действительно взрывной рост в несколько этапов до 5,5 процента или даже до 6 процентов. В то же время сейчас ставка находится на уровне 4,25 процента. Причинами возможного роста называют рост инфляции и планов правительства увеличить бюджетные расходы.

В то же время экономисты ожидают роста не более чем на 50 базисных пунктов в текущем году.

3 марта сообщалось, что у россиян появилось большее количество свободных средств. Такой показатель как индекс «свободных денег» (ИСД) с января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений за ним. Данный показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами.

В феврале глава Центробанка РФ Э. Набиуллина рассказала о планах финансового регулятора сохранить мягкую денежно-кредитную политику.

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