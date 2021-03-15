Финансы: Байден планирует повышение налогов

Данные средства необходимы для того чтобы финансировать долгосрочную экономическую программу, которая должна быть следующей за третьим пакетом государственной поддержки на сумму 1,9 трлн долларов. Среди обсуждаемых мер – увеличение налога с корпораций с 21 до 28 процентов и отмена налоговых льгот для компаний, у которых имеется ограниченная ответственность.

Байден также намерен повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает суммы более 400 тысяч долларов. Также обсуждается и более высокая налоговая ставка на прирост капитала для людей, которые получают не менее миллиона долларов в год.

По мнению Байдена, американцы хотят более справедливой налоговой политики и поэтому фокусируется на борьбе с неравенством. Для миллиардеров США такая инициатива может обернуться многомиллиардными ежегодными отчислениями.

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