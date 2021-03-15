МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансы: Российский золотодобытчик планирует выйти на IPO
logo

Финансы: Российский золотодобытчик планирует выйти на IPO

Часть собственной доли на открытые торги намерены выставить нынешние владельцы GV Gold
​Российская компания-добытчик золота «Высочайший», которая является одним из лидеров отрасли, намерена выйти на Московскую биржу через процедуру IPO. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что часть собственной доли на открытые торги намерены выставить нынешние владельцы GV Gold, включая основателей С. Докучаева, Н. Опалеву и В. Тихонова. В совокупности им принадлежит 61 процента акций.

Таким образом, средства от размещения достанутся акционерам, а не самой компании. Это могло бы произойти в случае продажи на бирже дополнительного выпуска бумаг. IPO ожидается во втором квартале нынешнего года.

Это не первая попытка GV Gold провести IPO. Предыдущая попытка была предпринята в 2018 году, но в последний момент было решено ее отложить на несколько лет ради более благоприятного момента. По итогам года GV Gold  нарастила выручку на 41 процент, до 471 миллиона долларов.

Читайте также: Финансовый рынок: Компания Ford отчиталась о прибыли в Q4

понедельник 15.03.2021 | 19:34
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok