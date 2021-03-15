Финансы: Российский золотодобытчик планирует выйти на IPO

Отмечается, что часть собственной доли на открытые торги намерены выставить нынешние владельцы GV Gold, включая основателей С. Докучаева, Н. Опалеву и В. Тихонова. В совокупности им принадлежит 61 процента акций.

Таким образом, средства от размещения достанутся акционерам, а не самой компании. Это могло бы произойти в случае продажи на бирже дополнительного выпуска бумаг. IPO ожидается во втором квартале нынешнего года.

Это не первая попытка GV Gold провести IPO. Предыдущая попытка была предпринята в 2018 году, но в последний момент было решено ее отложить на несколько лет ради более благоприятного момента. По итогам года GV Gold нарастила выручку на 41 процент, до 471 миллиона долларов.

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